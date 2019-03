SIN ATENDERSE, PROBLEMAS EN MUNICIPIO DE CAMPECHE: DIPUTADO

Con respeto, pero de manera firme y contundente, los campechanos tenemos que exigir se cumplan los compromisos hechos en campaña, la que ya terminó y ahora se debe trabajar; solo vemos una o dos brigaditas en las colonias que hacen como que trabajan pero la maquinaria solo está en exhibición y los problemas reales siguen sin atenderse como es alumbrado público, bacheo de calles y es una situación que se da no solo en todos los Distritos, sin importar el partido político que ganó la contienda, aseguró el diputado por el IV Distrito, Alvar Ortiz Azar.

En entrevista poco antes de iniciar los trabajos camerales de este miércoles, Alvar Ortiz exteriorizó su disposición de acompañar a los ciudadanos a exigir al Gobierno Municipal de Campeche, cumpla con sus obligaciones y promesas hechas en campaña.

Indicó en el distrito que representa hay fugas de agua, baches, problemas de inseguridad por falta de alumbrado público cerca de las escuelas, las calles tienen huecos de todo tipo.

-Entendemos que en las ciudades grandes hay mucho por hacer pero si se estuviera viendo se hacen algunas cosas, se entiende no se puede resolver todo de la noche a la mañana, pero cuando es nula la actividad, la respuesta y todo es foto, foto y foto, así está difícil.

-Campañas van a venir después; primero que se le cumpla a la gente, porque el ciudadano quiere que su calle esté bien, haya iluminación y no tengan problemas cuando llegan del trabajo a su casa o después de la escuela –indicó y comentó que de acuerdo con comentarios de sus homólogos, su Distrito no es el único que no recibe atención y lo mismo ocurre con aquellos donde el legislador es del mismo partido que el presidente municipal.

-Hay uno o dos Distritos donde hacen como que chambean, tienen las máquinas como en aparador, dos o tres brigaditas en cada distrito como si trabajaran pero los problemas reales no se resuelven… lo que se pide y no es nada del otro mundo, es que se atiendan los servicios públicos.

-Hoy el que está, tiene que cumplir, sea quien sea, tiene que hacerlo…. El pez por la boca muere y hay que seguir exigiendo, seguiremos haciendo gestión y buscaremos soluciones aunque no sea con el Ayuntamiento y cuando la gente ve que tratas de resolver, lo entiende, lo mismo que sabe que hay un encargado de brindar servicios públicos –apuntó.