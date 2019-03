SIN CONCESIÓN, TARJETÓN NO SIRVE: IET

Luego de señalar que la concesión no se compra ni se vende, que no es objeto de transacción y debe seguirse un proceso para obtenerla, Juan José Castillo Zárate, director del Instituto Estatal del Transporte (IET), puntualizó que para brindar el servicio de transporte público en su modalidad de taxista, no basta con tener el tarjetón pues este documento solo acredita que es un conductor capacitado; deben contar con la concesión correspondiente.

Asimismo, señaló en el caso de las irregularidades detectadas en el municipio de Escárcega, ya son del conocimiento de la Fiscalía General del Estado y se realizan las indagaciones respectivas y de haber un responsable, recibirá la sanción correspondiente, al tiempo que comentó que de acuerdo con la información que tienen, este problema se presenta desde hace uno o dos años, situación que también se presenta en el municipio de Champotón.

En improvisada rueda de prensa, Castillo Zárate indicó debe seguirse un proceso para obtener la concesión y puede revocarse si se incurre en una irregularidad. Agregó ya hay pláticas con dos empresas para la elaboración de esa documentación pues cada documento debe tener medidas de seguridad y “candados”.

Insistió que sin concesión no tiene objeto se tenga el tarjetón pues éste último documento no te autoriza a prestar el servicio de transporte público.

Informó que en el caso de Escárcega, se han retirado tres tarjetones que no debieron expedirse pero comentó se habla de 400 pero advirtió podrían ser más y admitió que el tarjetón debe llevar la firma del titular del Instituto.

Enfatizó la investigación es contra cualquier funcionario del IET, pero apuntó tiene que haber el sustento que debe basarse en el señalamiento de una persona que adquirió o pretendió adquirir esa concesión o el tarjetón “para que señale con quién hizo la transacción o con quién pretendía hacerla”.

Manifestó el fuero constitucional no existe en Campeche, a pregunta expresa sobre una investigación que incluya a su antecesor, Candelario Salomón Cruz, y reiteró la carpeta de investigación incluye a cualquiera y la sanción podría ser la privación de su libertad, pero primero debe saberse qué delitos finca la fiscalía y por cuáles sentencia el juez.

Más adelante, el funcionario estatal informó que está detenida la aplicación que deberían adquirir los taxistas pues no funciona de manera adecuada, por lo que aseguró no hay daño patrimonial alguno; de adquirirse, se pondría primero a prueba y de ser así, su uso implicaría un costo para los taxistas, aplicación que dijo el 80 por ciento de éstos está de acuerdo, al tiempo que dijo desconocer si era propiedad de Salomón Cruz.

Por último, comentó se han verificado 411 unidades en el módulo de inspección física y mécanica del Instituto.