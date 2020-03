Sin medidas sanitarias, ambulantes del Hospital de Especialidades

Vendedores ambulantes que ofertan sus productos, básicamente alimentos, dulces y refrescos naturales, en las inmediaciones del Hospital General de Especialidades Médicas, no cuentan con el permiso de la Secretaría de Salud para hacerlo, solo el permiso del Ayuntamiento de Campeche.

María Petrona Rivero Ayil y Leslie Daneli Simá Rivera, familiares de pacientes, pidieron que la Secretaría de Salud a través de las áreas correspondientes, ponga mayor atención en la venta de alimentos y todo tipo de productos que se expenden en las aceras del Hospital, y consideraron el director debería hacer lo mismo, porque pueden ser fuente de contagio ahora que está el problema de coronavirus.

Aunque pocos, los 5, 6 puestos instalados, cuatro de ellos de alimentos, salvo uno, no tienen medidas de protección como cubre bocas, gel antibacterial, guantes para el manejo de alimentos; pozole de sabores, tamales torteados y colados, tacos de canasta, tortas de cochinita, dulces, chicharrones, refrescos de frutas naturales embotellados, son la oferta para quienes acuden al nosocomio a visitar algún familiar.

El manejo se hace sin protección alguna ni para quienes los adquieren o quienes los expenden cuyos propietarios señalan acuden por necesidad pues viven al día en sus ingresos y no hacerlo, implica no llevar el gasto diario a sus viviendas. Admiten que deberían tener gel antibacterial a la mano, pero no hay en existencia y manifiestan su deseo de que la Secretaría de Salud les proporcione lo mínimo necesario, pues también temen contagiarse del coronavirus por el lugar en que se encuentran y porque su trabajo es en la calle.