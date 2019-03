SIN PRETEXTOS, AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE DEBE DE CUMPLIR: GOBERNADOR

No tenemos especial interés por algún municipio, queremos apoyar a todos y ya que vemos que no pueden porque no dan resultados, no solo en el tema de servicios sino en muchos temas más vemos que el Ayuntamiento de Campeche no puede, estamos trabajando para que los lugares como el malecón, las principales avenidas y calles estén en mejores condiciones, señaló el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.

-Hay responsabilidades que tienen los Municipios de atender los servicios públicos, atender a los ciudadanos… el malecón que era una atención que se trabajaba de manera conjunta con el Municipio de Campeche desde el inicio de mi gobierno, vean cómo ha quedado: abandonado, con luminarias apagadas, la jardinería muy complicada… Estamos apoyando.

-Por eso les digo no tenemos color, partido, ni especial interés por algún municipio, queremos apoyar a todos y ya que vemos que no pueden, porque no da resultados en ello, no solo este tema está de cabeza, muchos temas más –indicó.

-Estamos trabajando para que los lugares donde, tenemos que dejar claro, no solo la buena movilidad, el turismo que nos visita pero principalmente para los campechanos, el malecón, las principales avenidas y las calles y que hoy los ciudadanos era lo que querían, estén en buenas condiciones.

Moreno Cárdenas puntualizó no puede haber pretexto de las autoridades municipales para no cumplir con sus responsabilidades.

-Respaldaremos y apoyaremos a todos los Gobiernos Municipales en las responsabilidades que tentemos para que tengan más y mejores resultados –aseguró.

-Como les he dicho: no es lo mismo andar en campaña que gobernar y dar resultados. Espero que los ciudadanos lo tengan claro, que vean quién cumple y quién no cumple y hoy lo que tenemos que hacer es, sin pretextos, sin excusas, hay que cumplirle a los campechanos –finalizó.