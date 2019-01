SINDICATO DE MANUEL BONILLA ESTALLARÁ HUELGA ESTE 6 DE FEBRERO

Trabajadores del Ayuntamiento de Campeche harán estallar la huelga ante la resistencia del alcalde Eliseo Fernández Montufar de llegar a acuerdos para el beneficio de la base trabajadora, así lo informó el apoderado legal del sindicato, Mario Pavón Lanz, quien dirigió la última audiencia de conciliación en presencia del líder Manuel Bonilla Carrillo, en la que después de cinco horas, la comuna no cedió al pliego petitorio.

Será el próximo 6 de febrero a las 8 de la mañana cuando cientos de trabajadores se vayan a la huelga, por lo que el 23 de enero se establecerán los comités de huelga para analizar en cuáles áreas del Ayuntamiento se suspenderán los servicios.

“La etapa conciliatoria ya está concluida no pudimos celebrar un acuerdo y se firmó el estallamiento a huelga para el próximo 6 de febrero, iba ser a partir de ya, pero los apoderados jurídicos del Ayuntamiento pidieron reconsiderar la fecha de estallamiento toda vez que estiman se ponen en riesgo servicios públicos y a su vez que ratificaron su deseo de continuar con las pláticas conciliatorias”.

El abogado Mario Pavón Lanz manifestó que también se acordó que si en este tiempo antes de la fecha acordada de estallamiento de la huelga se llega a un acuerdo, se procederá a la suspensión de la misma.

“Si en el inter de la fecha del estallamiento hay un acuerdo conciliatorio, pues ya no será necesario, sin embargo cabe aclarar que nosotros hemos hecho todo para que se dieran los acuerdos, agotado el diálogo pero no se dio, y esto no es un capricho, ellos siguen en la misma postura de no al diálogo, de cerrazón”.