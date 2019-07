SISMO DE 6.4 GRADOS SACUDIÓ A CALIFORNIA

La tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 6.4 en el estado de California, en Estados Unidos. El epicentro de este sismo se ubicó a 12 kilómetros al suroeste de Searles Valley, en ese estado, y tuvo una profundidad de 8.7 kilómetros, informaron autoridades geológicas estadunidenses.

En tanto, en redes sociales comenzaron a circular varios videos de los momentos del movimiento sísmico que sacudió varias ciudades de California y que se pudo sentir en diversos puntos como Los Ángeles y Las Vegas.

Hasta el momento no se reportan víctimas o daños mayores; sin embargo, los cuerpos de emergencia se movilizan en la zona para realizar una inspección.

Video showing damage in a shop in Ridgecrest, #California following the earthquake. pic.twitter.com/VUQslB8KPI

— freedom 🇺🇸🍔 (@IntelDoge) July 4, 2019