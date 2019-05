SISTEMA OPERATIVO DE HUAWEI ESTARÍA PARA EL OTOÑO DE ESTE AÑO

A pesar de que Huawei ha tenido una semana muy dura y la empresa ha visto cómo muchas compañías y organizaciones la han vetado de programas y uso de tecnologías norteamericanas, la empresa ha declarado que está lista para aguantar hasta un año de veto comercial, y que incluso tiene un plan alternativo para resolver una de las principales preocupaciones de sus usuarios, ¿qué pasará con sus teléfonos y con el uso de Android?

Sabemos que Huawei ya no podrá usar (de momento) el Android de Google, y eso incluye las Google Apps (Gmail, YouTube, Google Assistant, Google Fotos, etc), así mismo, ya no tendrá la oportunidad de usar las próximas versiones de Android (Android Q, P, R, etc), o al menos hasta que Google no actualice el código de AOPS (Android Open Source Project) con algunas novedades de las nuevas versiones de sistema operativo.

Por esa razón Huawei ha mencionado que tiene un sistema operativo en desarrollo en el cual estuvo trabajando desde 2012, es decir, la empresa tiene 7 años desarrollando su sistema operativo basado en Android, por lo que podemos decir que en teoría debería estar a un nivel de madurez necesario para hacerle frente a Android y iOS.

Huawei ha mencionado algunos detalles importantes sobre este sistema operativo. El primero de ellos es que su software podría ser presentado en otoño de este año, pero probablemente llegue al mercado con un teléfono hasta inicios de 2020, es decir, falta muy poco para conocerlo.

El hecho de ser un sistema basado en AOSP le dará la oportunidad de correr los millones de aplicaciones Android del mercado, el único detalle es que necesita una tienda de apps con un catálogo importante donde estén disponibles estas aplicaciones.

App Gallery será la tienda oficial de este sistema operativo, pero todo parece indicar que Huawei podría aliarse con Aptoide, UpToDown o alguna otra tienda de aplicaciones alternativa a la Play Store con millones de aplicaciones Android para que los usuarios descarguen sus apps favoritas sin complicación y tal como sucede con la Play Store en todos los demás teléfonos Android.

Pero una de las cosas más importantes es que este sistema operativo podría ser exclusivo de Huawei, es decir, la empresa no lo compartiría con otras compañías, pues tal y como hace con sus procesadores, podría ser una ventaja para un mercado tan competitivo tener un sistema operativo exclusivo, tal y como pasa con iOS y Apple.

Si Huawei controla por completo este sistema operativo entonces la marca tendría total poder sobre su distribución en el mercado, así que los próximos Huawei podrían tener muchos más años de actualizaciones que la mayoría de los teléfonos Android del mercado, algo que podría hacer que muchos clientes se fijen en la marca y la prefieran por encima de otras compañías que tienen una política de actualizaciones bastante mala.

Una de las cosas que Huawei ha confirmado es que su nuevo sistema operativo será multiplataforma, por lo que se podrá ejecutar en teléfonos, computadoras y otros dispositivos inteligentes. Esto es algo en lo que incluso trabaja Google con Fuchsia OS, y es una de las cosas que se rumora que Apple también trae entre manos.

Si Huawei se adelanta a estos dos titanes podría ganar una buena cuota de mercado, aunque para eso el sistema operativo debe ser atractivo, y sus productos deben mantener el nivel de innovación que ya tiene la marca.

A pesar de todos los problemas que enfrenta la compañía, es probable que su sistema operativo sea la gran alternativa al Android de Google y a iOS que tanto se ha buscado por años, tendría la base de Android con todos sus beneficios y podría presumir de una política de actualizaciones tan bueno como iOS y tener un ecosistema tan completo como el de Apple.