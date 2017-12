SOBRINO DE ARTURO PENICHE VIVE DE LA CARIDAD DE LA GENTE

Carlos Peniche, sobrino del famoso actor Arturo Peniche e hijo de la actriz mexicana Alejandra Peniche, vive una triste realidad. Tras haber sido galán de telenovelas y haber gozado de fama y dinero, hoy en día es un indigente que pide limosna para sobrevivir.

El actor participó en exitosas series de TV Azteca como ‘La vida es una canción’ y ‘Lo que callamos las mujeres’. Precisamente, uno de los programas de esta cadena, Ventaneando, lo entrevistó en medio de la oscuridad de sus días.

“Mi mujer me quitó el dinero, me quitó la casa; me quitó 250 mil pesos en efectivo, me quitó las tarjetas” , indicó Carlos Peniche culpando así a su ex pareja sobre su terrible situación.

Aseguró además que hace cuatro meses estaba por realizar una gira junto a quien fuera su pareja, Paul Esmeralda Elizondo. Sin embargo, lejos de seguir con el trabajo en marcha, comenzó a notar un comportamiento extraño en ella.

“Ella se estaba yendo con uno de los músicos, ya se desaparecía de repente. Finalmente confabuló con todos para que yo me quedara fuera de la gira. Luego viene una fuerte depresión”, indicó Peniche.

El ex actor contó que come gracias a la gente que le invita y que cuando desea comunicarse con su familia pide dinero a los transeúntes para hablar con ellos.