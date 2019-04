SOLO AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SE NIEGA A PAGAR SEMÁFOROS: CFE

De los once municipios con que cuenta nuestra entidad, solo el Gobierno del Municipio de Campeche se niega a pagar el servicio de energía eléctrica para la operación de los semáforos, aseguró Octavio Corral Cruz, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Campeche.

En entrevista vía telefónica con el funcionario federal, esto fue lo que dijo sobre quien debería pagar el servicio:

La responsabilidad es de quien hace el contrato, pero no hay un contrato por semáforos –indicó.

¿En meses anteriores quiénes habían pagado este servicio?

-No, pues tampoco ha habido precisamente por eso porque se detectó, se detectó de manera directa.

-En sí como parte de semáforos, hablando en tiempo pasado, muy probablemente estaba como luminaria, pero ahorita no está como luminaria, debe estar como semáforo –señaló.

¿Quién hizo el cambio, cómo les notificaron a ustedes del cambio?

-No, lo que pasa es que en el registro no tenemos un contrato como tal, o sea, esa parte es la que está viendo por allá el ingeniero Irving, porque no existe algo así para tener en sí concreto. En sí te digo es un contrato por semáforos (sic)

¿Este contrato lo debe hacer el ayuntamiento o el gobierno del Estado? ¿de aquí en adelante, quién debe asumir esa responsabilidad?

-No sabemos exactamente cuáles sean los trámites o los arreglos que tengan –dijo con gran nerviosismo en su voz.

En los otros municipios cómo funciona este servicio?

-Solamente aquí es donde hay cierta dificultad para identificar exactamente.

¿En los otros diez municipios, todos los ayuntamientos son los que pagan?

Los otros municipios, sí, en los otros municipios, lo tienen los municipios –aseguró.

Finalmente, sobre la reunión que el alcalde Eliseo Fernández Montufar dijo se realizaría este lunes a las 6 de la tarde y si ya le habían notificado de ella, Corral Cruz guardó silencio absoluto durante varios segundos y después se cortó la llamada.