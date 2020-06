Solo en línea, trámites Registro Civil y Registro Público de la Propiedad

Aún no hay fecha para un posible regreso del personal que labora en Registro Público de la Propiedad y en el Registro Civil; todo ciudadano que requiera hacer un trámite puede hacerlo en línea, señaló Alejandro Medina Peña, subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado.

-Las actividades no esenciales que prestan un servicio a la ciudadanía, operan a través de una plataforma y por este medio se puede entregar copias certificadas; no hemos parado, el Registro Civil sigue trabajando y lo único que no se está prestando es el matrimonio que se reanudará previa apertura con la semaforización y el protocolo que presentaremos para evitar cualquier contagio.

Afirmó no hay atraso en la expedición de las actas de nacimiento, se ingresa, se realiza el pago y se expide al tiempo que aseveró no han recibido quejas sobre este tema; son 81 oficinas que siguen operando.

Medina Peña destacó que la suspensión de clases se refleja en una menor demanda del servicio en cuanto a actas de nacimiento; las actas, solo se pide se proporcione el formato correspondiente, se envíe el correo electrónico y se expide.

En cuanto al Registro Público de la Propiedad, indicó solo tienen acceso los notarios porque ellos tienen contraseña y forma de ingresar porque se trata de determinados servicios que realizan y se piden a través de un cliente. Se ha ampliado el catálogo. Ninguno de los dos tiene fecha de reapertura hasta el momento.