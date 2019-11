SOLO ME HE OPERADO UNA VEZ, ASEGURA BÁRBARA DE REGIL

Ante la revelación del secreto mejor guardado de Bárbara de Regil: unos videos de la época en la que no llevaba una vida tan fitness, donde la actriz lucía totalmente diferente, con pancita, dientes chuecos y cejas hiper delgadas, en sus historias de Instagram Bárbara admitió que sí es ella la del video filtrado y habló sobre si se sometió o no a procedimientos estéticos.

La única operación que me hecho en la vida fue de las bubis y esa operación salió muy mal, se me infectó un implante y estuve muy mal. Después de una operación tuve que operarme tres veces más y estuve mal como un año ocho meses.

Yo tengo la nariz chueca y la sigo teniendo chueca. Mi nariz sigue estando así. Me arreglé los dientes de arriba, no los de abajo. No me he operado la nariz porque ya le tengo miedo a las operaciones.”

Sobre por qué lucía tan diferente, la actriz explicó que “todos tenemos un antes y un después” y que esa época de su vida había sido muy difícil para ella.

En esta época de mi vida tomaba sol todos los días, fumaba mucho, tomaba como una adolescente sin control, comía muy mal. Vaya, no me cuidaba. Pero me gusta…

Todos tuvimos un antes y un después. Todos tuvimos una época en la que estábamos más bronceados, más hinchados en que nos depilábamos la ceja porque era la moda…Así es, son etapas en la vida, todo te hace lo que eres hoy.”