SOLO MÉDICOS Y SINDICALIZADOS SE SALVARÁN DE SER DESPEDIDOS

El director general del IMSS, Germán Martínez Cazares, anunció que despedirán a personal de la institución que labore en las oficinas centrales y delegaciones de los estados, sin especificar la cifra, pero no tocarán las plazas de los médicos ni del personal sindicalizado.

Sí habrá adelgazamiento, no solo en oficinas centrales, habrá en delegaciones, pero no compromete contratación de personal médico y no compromete ninguna plaza del sindicato”, declaró.

El funcionario dijo que se dará a conocer el número de despidos hasta el 30 de enero cuando presente su plan de austeridad al Consejo Técnico durante la reunión ordinaria del mismo.

De acuerdo con el apartado de transparencia del IMSS, hay 42 mil 249 trabajadores de confianza laborando en el instituto.

Con la política de austeridad y auditoria del presidente Andrés Manuel López Obrador, se estima que habrá un recorte del 70% de los trabajadores de confianza del Gobierno Federal.