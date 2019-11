SOLO QUIERO VIVIR UNA VIDA NORMAL, DICE EMMA CORONEL

Durante su participación en el reality show “Cartel Crew” del canal VH1, Emma Coronel dio muestras de dar vuelta a la página tras la condena que recibió Joaquín Guzmán Loera en Cortes de EU.

“La mayor parte del tiempo posible trato de ser positiva y no engancharme en lo que ya pasó, ya no podemos hacer nada”, respondió Emma cuando Michael Blanco, el hijo menor de Ana Griselda Blanco, “La Madrina de la Cocaína”, le cuestionó sobre lo duro de su vida.

Lamentó que la gente la juzgue sin conocerla, porque al final es una mujer normal.

“A veces quieres hacer lo que ves que hacen todos a tu alrededor. Yo me considero una mujer normal y me pasa mucho que las personas me juzgan sin conocerme y muchos empiezan a atacarte y entonces dices ‘no puedo hacer esto’”.

Y mientras “El Chapo” enfrenta una condena perpetua a la que fue sentenciado tras el “juicio del siglo” en la Corte de Distrito Federal en Brooklyn, Emma Coronel alista el lanzamiento de una marca de ropa.

“Estoy muy emocionada de empezar este proyecto porque fue una idea que tuvimos yo y él cuando todavía estaba en libertad y estoy tratando de hacer lo que él quería”.