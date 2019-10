SOSPECHAN QUE JOSÉ JOSÉ FUE ASESINADO

Los hijos mayores de José José, viajarán a Miami en busca de respuestas a sus múltiples dudas por la muerte de su padre, Marysol y José Joel, indicaron que de encontrar algo en contra de su media hermana Sara Sosa, llegaran hasta las últimas consecuencias así sea que la metan a la cárcel.

Marysol, aclaró que no andan en busca de dinero pero sí pretenden arreglar lo que vean que está mal y que buscan esclarecer la vida que llevó su padre desde el momento que Sara Sosa se lo llevó con engaños a Miami.

José Joel y Marysol fueron entrevistados en el programa matutino Hoy, donde dijeron que están a la espera de encontrar el testamento que realizó su padre, indicó José Joel que se enteró que las Saras lo están buscando, indicó que el abogado que ayudó a su padre a hacerlo ya falleció.

Dijo José Joel que están investigando lo de las regalías de su padre y fueron cobradas por Sergio Mayer quien es amigo de las Saras, dijo que se nota que las estima y conoce bien.

Referente a las regalías que cobran las Saras son aproximadamente 60 mil dólares trimestrales, cantidad que indicó José Joel, qué es con lo que viven ellas y sus parientes ya que no trabajan.

Dijo que cuando Sara Sosa le avisó sobre la muerte de su padre, él y Marysol tenían 18 meses de no verlo, lo buscaban y fue imposible, al cremarlo no permitieron que lo vieran de cerca solo a lo lejos, no quisieron que se despidieran de José José, cuándo aún estaba vivo y ya fallecido lo escondieron hasta que supieron que podían meterse en problemas legales.