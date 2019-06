SUBDIRECTOR DE MERCADOS QUIERE SACAR A VENDEDORA DEL SAINZ, ACUSAN

Después de vender durante 20 años sandwichones y pizzas en el mercado principal, la señora Norma Valenzuela acusó al subdirector de Mercados, Eleazar Herrera, de no permitirle continuar en la actividad con la que ha crecido a sus tres hijos.

Señaló que ha sido víctima de acoso y amenazas de expulsión del mercado Pedro Sainz de Baranda, y preocupada por perder su fuente de empleo, exigió que se respete las cuotas que paga todos los días y le permitan continuar.

“Yo ya tengo más de 20 años que vendo mi sandwichón y mis pizzas, pero el subdirector Eleazar, no quiere que venda mis sandwichones y las puras pizzas no me salen, tengo hijos que están estudiando, de esto estoy viviendo”.

Dijo que el Subdirector de Mercados le advirtió que “si no me quito por mi propia voluntad, ellos van a quitarme con los inspectores y van a poner a mi hermana cuando yo tengo años trabajando, no es justo que me hagan esto, de que voy a vivir, que voy a hacer con mis hijos si de esto los mantengo”.