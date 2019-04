SUSPENDEN DOS PARTIDOS A TÉCNICO DE PUMAS

El técnico de Pumas, Bruno Marioni, fue suspendido por la Comisión Disciplinaria que también determinó multarlo por la bronca que se dio contra un aficionado en la semifinal de la Copa MX, entre el cuadro universitario y FC Juárez.

“Se sanciona a Bruno Marioni, Director Técnico del Club Universidad Nacional de la LIGA MX, con una multa económica y dos partidos de suspensión por haber contravenido con los artículos 10, 11 y 28 del Código de Ética de la FMF”, indica el comunicado. La Comisión Disciplinaria no señaló el monto de la multa.

Tras finalizar el partido, en la conferencia de prensa el técnico admitió que respondió a una agresión de un aficionado, por lo que pidió disculpas.

“En el camino a la conferencia, los entrenadores tenemos que pasar por en medio de la tribuna. Lamentablemente se dio una agresión, a la cual respondí y no voy a justificarme, pido una disculpa al aficionado que me agredió, que me pegó una patada”, dijo en ese entonces.