“Suspensión” no frena proyecto del Tren Maya en otros estados

Ramón Arredondo Anguiano, coordinador del Gobierno del Estado en el proyecto del Tren Maya, aseguró que la suspensión definitiva en el tramo Selva de este proyecto, y que solo corresponde a Xpujil, no detiene las acciones a realizar en las demás entidades federativas que participan y aclaró que la suspensión es definitiva pero hasta que no se dé la sentencia final.

Aseguró esta decisión de la Jueza Primera de Distrito en Campeche, Gisel Rodríguez Feble, confirma el criterio del Tribunal de Circuito, que surgió a raíz del recurso de queja y afirmó la suspensión definitiva “reduce significativamente el alcance de su anterior suspensión provisional que afectada todo y ahora nada más se enfoca al tramo Xpujil, pero definitiva en cuanto no se dé la sentencia final”, reiteró.

-Si la sentencia final si es favorable al Gobierno Federal, desaparece esa suspensión –indicó y añadió lo más importante es que permite continúen los estudios y proyectos que se realizan en este tramo, tanto los de ingeniería como los de ordenamiento territorial, de impacto ambiental, de los polos de desarrollo, porque no hacen ningún daño pues son documentos que “solo dañarían si se llegaran a concretar si la resolución es negativa”.

Arredondo Anguiano enfatizó que si la resolución es positiva, se ganaría tiempo con los documentos.

Puntualizó, el Gobierno del Estado no tiene acceso a la documentación del expedientes, no es juez ni parte, solo coadyuva con el Gobierno Federal a través del Fonatur en información que solicitan para el proceso que lleva.

-Las licitaciones que se acaban de lanzar y que en abril y mayo se dan, no están en ningún riesgo porque es el tramo que viene de Palenque, Candelaria, Escárcega, Campeche, todo el Camino Real, Mérida e Izamal; no hay ninguna modificación ni cambio de programa.

-Se están haciendo estudios ambientales, no se está descubriendo el hilo negro, el tren va sobre la carretera, sobre los derechos de vía ya existentes ; el impacto es mínimo y, se haga o no el tren, Fonatur hará pasos de fauna, que esa carretera no tiene y que van a servir para proteger a los murciélagos, al paso del jaguar, tapires, etc., los animales que son originarios endémicos de esta zona.