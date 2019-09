TAXISTAS NO QUIEREN QUE UBER OPERE EN CAMPECHE

Hemos pedido al Secretario de Gobierno, Pedro Armentía López, que mientras no lleguemos a un arreglo en base a los puntos del pliego petitorio, los operativos se suspendan porque nos lesionan; no estamos para crear conflictos internos y mucho menos estorbar la vialidad pública, pero queremos que nos escuchen, porque además no queremos se permita que los Uber operen en Campeche, Gerardo Ismael Xool May, representante de la cooperativa Pioneros y coordinador de los grupos reunidos para la defensa del transporte en el Estado.

Asimismo, aseguró cuentan con un tabulador de servicios, el que dijo no se puede aumentar a libre arbitrio de los taxistas, e indicó que en horarios nocturnos no debe haber variación porque “las tarifas son únicas”, así sean 10, 11 y 12 de la noche y los usuarios pueden reportarlo a los teléfonos que tiene cada unidad.

En entrevista sobre la posibilidad de permitir el ingreso de Uber a la entidad, refirió que en la Ley de Transporte de cualquier entidad federativa, que señaló es el Gobierno el que la maneja y es quien concesiona o permite su operatividad.

-El Gobierno es el que concesiona y al hacerlo, nos debe proteger, no debe permitir se den condiciones que nos perjudiquen económicamente como transportistas… no podemos permitir que otras agrupaciones capitalistas vengan a hacerse más ricos de lo que ya son, cuando nosotros brindamos el servicio a costa de nuestras costillas, porque tenemos unidades nuevas en su momento para poder trabajar y si no, estamos operando como lo señala la ley –manifestó.

-Necesitamos dialogar, si en dado caso, se va a dar esto, que se convoque también al transporte del Estado, para poder negociar y dialogar; no estamos cerrados y queremos brindar un servicio de calidad al usuario… pero que se haga conforme a la ley.

-El transporte existe porque hay transportistas y existe porque damos el servicio.