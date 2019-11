TAYLOR SWIFT ROMPE RÉCORD DE RECONOCIMIENTOS, LLEGA A 29

Taylor Swift rebasó a Michael Jackson en cuanto a estatuillas recibidas en los American Music Awards (AMA). Sumó seis a sus ya 23 reconocimientos para llegar a 29, mientras que El Rey del Pop, en su momento, acumuló 24.

En el Teatro Microsoft de Los Ángeles, la cantautora de 29 años fue declarada como Artista de la Década, Artista del Año, Artista Femenina Favorita de Pop/Rock, Artista Favorita Adulto Contemporáneo y ganó los premios Álbum Favorito de Pop/Rock por Lover, y Video Musical Favorito por You Need to Calm Down.

Swift recibió el AMA de Artista de la Década de manos de la legendaria Carole King. Desde las butacas, su madre lloró de emoción.

Taylor salió al escenario para cantar, sin pausa, The Man, Love Story, I Knew You Were Trouble, Blank Space y Shake It Off, junto a Camila Cabello y Halsey. Después, al piano, interpretó Lover.

“Este premio celebra una década de trabajo duro, diversión, arte y recuerdos. Lo que más me importa es lo que he creado con los fans a lo largo de los años, nos hemos divertido y hemos tenido momentos extraordinarios. Gracias (a los fans) por ser la razón por la que estoy aquí desde el primer momento”, expresó Taylor Swift ante su AMA por Artista de la Década en la entrega 47 de la ceremonia.

Como Artista del Año, dijo quedarse sin palabras, pero indicó que este último era uno de los más especiales.

“Algunas cosas no se saben en público y quiero agradecerles por ser la fuerza constante en mi vida, porque esta es una industria muy extraña. Gracias a los fans que han estado ahí en los 15 años de mi carrera. Este año pasaron cosas buenas y complicadas, así que en nombre de mi familia y el mío, muchas gracias por estar aquí”, añadió previo al cierre de la gala.

El primer premio que Swift recibió fue el de Álbum Favorito de Pop/Rock por Lover (2019), su séptimo disco de estudio.

¡Esto es maravilloso! Una categoría que es difícil. Gracias a los fans, me encantaría agradecerle a la gente con quien hice este álbum, que es realmente como un nuevo comienzo y me encanta mi disquera (Republic Records): Gracias por ser tan generosos y permitirme hacer la música que quiero hacer como compositora”, expresó.