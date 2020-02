¿Te gusta “tochito”? Aquí podrás jugarlo. Entérate

¿Eres amante del fútbol americano? ¿Has soñado con jugar este deporte que atrae la atención del mundo entero cada Super Bowl?

Te vamos a contar dónde puedes hacer realidad tus sueños.

A partir del lunes 2 de marzo abrirá sus puertas el Club de formación de Tochito Bandera “Piratas Flag” en el Centro Paralímpico de Campeche, ubicado en la unidad habitacional Siglo XXIII.

Ahí podrán entrenar en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y categoría libre en ambas ramas, femenil y varonil.

Los entrenamientos se llevarán a cabo los días lunes, miércoles y viernes en horario de 16:30 a 18:00 horas, y estarán a cargo del coach, Raúl Criollo; quien enseñará los principios básicos de este deporte en las modalidades de varonil, femenil y mixto.

Cabe señalar que el presidente del Club de Football Flag “Piratas” realizó una donación de una podadora al Centro Paralímpico de Campeche para mantener en óptimas condiciones el campo de entrenamiento, la cual fue recibida por el Director General, del Indecam, Jorge Carlos Hurtado Montero y el coordinador de la unidad, Víctor Tabares Denis.