TECNOLOGÍA, HERRAMIENTA PARA GENERAR ESTUDIANTES EXITOSOS

Hay pocas universidades que consideran mejorar la educación aun sabiendo que es un gran reto (y siempre lo ha sido). Desde exámenes de admisión, puntajes de las pruebas, desempeño en referencia a otros países y demás factores, han llevado al sector de la educación a ser detonador de políticas públicas nacionales, seguida por el de la salud. Sin embargo, hoy en día existen herramientas que se pueden utilizar para mejorar la enseñanza y el aprendizaje y así llevar, al igual que ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito: se llama Tecnología.

Por un lado, los padres de familia y alumnos desean escuelas más pequeñas, así como clases más personalizadas y, por otro, las universidades buscan tener mayor número de educandos en un aula, sin desatender la calidad educativa. La tecnología podría entonces ser la solución a ambas intenciones.

Y es además un “multiplicador de fuerza” para el maestro y el detonante de la curiosidad del discípulo. En lugar de que el profesor sea la única fuente de conocimiento en el aula, los estudiantes pueden acceder a ejemplos, sitios web, tutoriales en línea, etcétera, para servir de apoyo al aprendizaje.

La educación no tiene porqué gestarse solo en los horarios escolares, ahora los escolares tienen acceso a plataformas virtuales donde pueden interactuar fuera de clase con instructores o asesores, contar con herramientas de aprendizaje para resolver tareas, en cualquier momento. También pueden obtener ayuda y tutoría en línea, resolviendo sus dudas en tiempo real, ya sea por el maestro, a través de correo electrónico o colaboración en línea.

Para el desarrollo de habilidades -que ahora son fundamentales para la empleabilidad-, la tecnología puede ayudar con proyectos y habilidades desde investigación, trabajo en equipo en línea, perseverancia, iniciativa, memorización, entre otros. Los alumnos pueden crear desde sitios web, blogs y presentaciones multimedia, como parte de sus proyectos escolares. Adicionalmente, aprenderán habilidades tecnológicas mientras realizan estos.

La ciencia por sí sola no logra el aprendizaje. Para esto se necesita la participación de los padres, que es otro factor que ayuda a aumentar el rendimiento estudiantil. La mayoría de la población en estos días tiene horarios extremadamente ocupados y los padres no son la excepción, trabajan diferentes horas por lo que no siempre pueden ayudar a sus hijos. Aquí es donde la tecnología puede ayudar. Los progenitores pueden ir a un sitio web de clase y ver en qué está trabajando su hijo, pueden comunicarse con los maestros por correo electrónico y sitios web, e incluso pueden verificar la asistencia y calificaciones de sus retoños a través de los sistemas en línea. También pueden hablar con ellos desde el trabajo por e-mail y mensajería instantánea.

En México, la educación privada es en general cara, pero incluso, la tecnología también ha contribuido a que exista gran variedad de opciones de aprendizaje. Por ejemplo, las excursiones virtuales, los formularios en línea, correos electrónicos en lugar de las notas impresas, los laboratorios virtuales, la realidad virtual, los libros electrónicos y miles de recursos en la red gratuitos que favorecen el ahorro de dinero a escuelas, a padres de familia y brindar a los colegiales excelentes experiencias educativas.

Los maestros también se pueden capacitar y usarla para encontrar recursos y asistir a seminarios y conferencias virtuales, gratuitas o pagadas, para su desarrollo profesional. También pueden crear redes donde el apoyo de sus colegas enriquece cada una de las clases y lo más importante, el contenido.

Hoy en día existen más de 15 mil empresas y universidades que están explorando tecnologías en cada etapa del proceso. Empresas como Google, Apple, Coursera, Edx, Aliat Universades entre muchas más, están desarrollando una ventaja competitiva que ayudará a ampliar el aprendizaje de una manera más sencilla, accesible, impactante y eficiente.