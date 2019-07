TEMEN PRESENCIA DE MOSCA DEL MEDITERRÁNEO EN CAMPECHE

Ignacio España Novelo, secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, señaló hasta el momento solo se han encontrado dos especies de mosca en la Península de Atasta, por lo que se hacen los estudios y diagnóstico para detectar la presencia de la mosca del mediterráneo y entonces armar los dispositivos radiales, y poner todo el trampeo.

En improvisada rueda de prensa, España Novelo destacó las moscas encontradas se debe al trampeo que se realiza a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Campeche (Cesavecam), pues hay mil 20 trampas en los once municipios.

-Todavía no hay certeza de que sea mosca del mediterráneo la mosca de la fruta –puntualizó.

Sobre las pérdidas que pudiera ocasionar la presencia el insecto, comentó se debe tomar en cuenta que el Estado de Campeche tiene frontera con Guatemala y el paso de los migrantes traen frutos en sus mochilas.

-Tiene mosca del mediterráneo Belice y Tabasco, un viento o una fruta que dejan los migrantes nos pueden enviar la mosca a algunas partes del Estado, pero, hasta ahorita no hay tal cosa, se hace el diagnóstico de las dos moscas trampeadas por del Cesavecam y posteriormente se dará la información de si es positivo o no.

-No es un tema menor, puede ocasionar pérdidas y habría que cuarentenar la zona. No podría salir ningún alimento de hortalizas y frutas. Pero esperemos no sea así pero de ocurrir, el Cesavecam tiene las estrategias, la técnica y los implementos para controlar esta plaga. Los resultados los tendríamos en una semana.

Por último, descartó esta situación pueda acabar con los cultivos porque hay control sanitario.