Temen que “paro del nueve de marzo” repercuta económicamente

Luego de comentar que la participación de la población femenina en el movimiento “El nueve nadie se mueve”, podría tener alguna repercusión económica, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Campeche, Víctor del Río R. de la Gala manifestó el tema principal es poner un alto a la violencia contra la mujer porque “lo más importante en la vida es la mujer” e indicó “quien se dé cuenta de lo valiosa que es, que lo vea”.

Aseguró el organismo que preside apoya esta movilización pues es un tema importante.

-No lo veo como un tema económico, es un tema de derechos, de justicia; la mujer siempre ha estado en desigualdad, siempre. Cuántas mujeres presidentas hay en un país, cuántos hombres hay, cuánto tardó una mujer en poder votar, los sueldos de una mujer han sido inferiores a los de los hombres, y así podemos seguir señalando muchas cosas –manifestó.

-Es un tema de igualdad, es un tema de seguridad, de que a la mujer históricamente se le ha tratado no muy bien, entonces, lo veo como un tema de que todo mundo haga conciencia de que el tema de violencia hacia la mujer tiene que cambiar y, por ende, la violencia en general.

Manifestó hay que tratar que México no sea un país tan violento y todo regrese a la calma, empero, específicamente se trata de un tema de maltrato a la mujer “y creo ese eso es el fin, no lo veo como un problema económico, pues es un día que no se moviliza” y hay que crear conciencia que a la mujer no se le puede maltratar.

-Hay que acabar con la violencia en contra de la mujer, que sirva de ejemplo y la gente se dé cuenta de lo valiosa que es, quien no se da cuenta, que lo vea –concluyó.