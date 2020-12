Temporada de pulpo, la peor en 20 años: Yucatán buscará que se extienda

Luego de asegurar que no se ha suspendido la compra de pulpo, pero la temporada ha sido la peor en 20 años y no hay suficiente biomasa, aunado a las condiciones climatológicas de este año, Abraham Cervera Ganzo, presidente de Campeche Unido por el Desarrollo Integral Restaurantero (Cudir), señaló, Yucatán buscará se extienda la temporada, pero en ésta intención no ha tomado en cuenta a Campeche.

Recordó la temporada termina en 15 días y aunque en las últimas semanas ha habido un aumento en el volumen, aseguró no es significativo.

-Si capturamos el 20 por ciento del año pasado, y creció al 30 por ciento, no es un aumento importante. Este año fue de pérdidas porque muchos pescadores no sacaron los gastos realizados para hacerse a la mar. En estos momentos hay un repunte pero es insuficiente.

Indicó ampliar la temporada debe ser un tema conjunto entre ambas entidades hacer ese planteamiento.

-Si logran la extensión de la temporada, el permiso de pesca dice Golfo de México por lo que no está limitativo a sus costas, tiene que ser Yucatán y Campeche y lo triste es que en la petición que hacen a las autoridades federales no se invite a Campeche.