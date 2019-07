TENDRÁ QUE SER UN GRAN ACUERDO O NO HABRÁ NADA: TRUMP A CHINA

A pesar de que Donald Trump pretendía resolver el conflicto comercial con China, este martes les advirtió que se deberá resolver este año, señaló que de ganar su reelección en 2020 no conseguirán ningún acuerdo o incluso será peor.

Trump dijo que China parece estar dando marcha atrás en su promesa de comprar productos agrícolas estadounidenses, algo que funcionarios de Washington indicaron que sería una muestra de buena voluntad y parte de un pacto final.

Negociadores de Estados Unidos y China reiniciaron esta semana sus conversaciones para intentar poner fin a una guerra comercial marcada por la imposición mutua de aranceles, pero deben superar aún profundas diferencias, lo que hacía que las expectativas sobre las discusiones sean bajas.

La guerra comercial entre las dos mayores economías mundiales ha sacudido a los mercados financieros globales, que se vieron presionados también por la reunión de política de la Reserva Federal de esta semana y renovadas preocupaciones acerca de la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump dijo que las conversaciones comerciales con China marchan bien, aunque indicó que Estados Unidos “hará un gran acuerdo o no hará ninguno”.

“China se muere por hacer un acuerdo conmigo. Pero hacerlo o no depende de mí, no de ellos”, señaló. “China está dispuesto a ceder mucho, pero eso no significa que yo vaya a aceptarlo”.