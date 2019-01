“TENGO DISLEXIA MENTAL”, ASEGURA MAYER

El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, quien ha cometido varios tropiezos en sus declaraciones, argumenta que se debe a que desde pequeño sufre dislexia mental, un padecimiento que “en mis tiempos no te lo podían descifrar y te decían que eras niño problema”.

“Cambio palabras; o se me va una palabra y pierdo otra… Y eso me pasa y siempre me ha pasado, es muy constante, pero ni modo”, dijo, e insistió:

“Pero la verdad no me interesa, el tema de las críticas me tiene sin cuidado porque esa dislexia que me puede dar con las palabras, me pasa de repente con mis compañeros”.