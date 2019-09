TENGO FOTOS Y VIDEOS DE LA BODA CON VERÓNICA CASTRO, ASEGURA YOLANDA

Las cosas entre Verónica Castro y Yolanda Andrade están empezando a salirse de control y es que luego de que Veros asegurara que Yola era una “mentirosa” y negara rotundamente su boda con ella, al parecer la conductora de Montse & Joe se molestó, por lo que aseguró, tiene fotos y videos de su supuesta boda en Ámsterdam, hace ya varios años.

Hace unos días, invitada al programa de Javier Poza en Fórmula, Yolanda retó a Verónica a que desmintiera que había sido ella con quien se casó en Ámsterdam, algo que la ojiverde hizo al día siguiente.

No obstante, tras rechazar la versión de Yolanda, Vero inició un pleito en el que se han dicho muchas cosas… ¿la última de ellas? Que Yola tiene fotos y videos del enlace.

En una entrevista con los de Univisión, Yolanda afirmó que tenía evidencias de sus dichos y le pidió a la intérprete de Rosa Salvaje que se calme:

“Verónica debe de tranquilizarse porque la verdad la tengo yo, la tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza”.

La conductora de Consecuencias con Joe aseguró que el tiempo que estuvieron juntas, procuró en todo momento a Veros, con quien además, vivió momentos sumamente importantes para ambas.

“Yo no quiero ofenderla, no hicimos nada malo, no le hicimos daño a nadie, aquí hubo mucho amor, mucho respeto de mi parte, yo siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en la salud y en la enfermedad y en la alegría, vivimos muchos momentos muy importantes y sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella”.

Sin embargo, lo que posiblemente generó molestia en Yolanda fue que Verónica, de 66 años, la llamara mentirosa, porque por el contrario, ella sí ha sido sincera en las cosas que ha dicho.

“El hecho que diga que yo soy una malagradecida no me ofende, el hecho que diga que yo soy la lesbiana y ella no, tampoco, está bien, si mañana dice que no es chaparra, si dice que soy hermafrodita, no me importa, pero lo que sí me importa y por eso estoy dando esta entrevista es que yo no soy ninguna mentirosa, yo no he dicho ninguna mentira, ni la voy a decir y que raro que ella se ponga a autodefenderse dándose un balazo en la pata”.

Además, Yolanda compartió una entrevista de años atrás (2016) en donde Verónica aparece hablando de una boda con una mujer “como en broma” en donde ella interpretó al personaje “femenino” y otra mujer, al personaje “masculino”, y de la cual dijo “salió muy bien, muy divertido”.

Así que… así las cosas, nada más hay que esperar a que Verónica finalmente confirme si esta boda ocurrió o no, o bien, que Yolanda le de la estocada por la espalda sacando las fotos y videos de la ceremonia celebrada hace ya varios años en Ámsterdam.