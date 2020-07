Tips para realizar las compras y mantenerte a salvo durante la pandemia

Actualmente vivimos con el miedo de contagiarnos y en ocasiones no sabemos que medidas implementar. A continuación te compartimos algunas medidas que puedes implementar para evitar contagios de COVID-19.

COMPRA ONLINE

Hay supermercados que ofrecen el servicio de compras a domicilio, por medio de una app o igual puedes llamar a los teléfonos para solicitar más información.

También hay negocios locales y/o mercados a los que puedes llamar para solicitar verduras u otros artículos a domicilio.

UNA PERSONA

Recuerda ser responsable e ir un solo un integrante or familia u hogar a realizar las compras o diligencias que no puedas realizar en línea.

También, si tienes oportunidad de apoyar a las personas vulnerables (abuelitos, mujeres embarazadas, entre otros) a realizar sus compras sería una gran acción y así dichas personas podrían evitar salir de casa.

EVITA EL DINERO

Si tienes tarjeta bancaria es recomendable que la utilices para realizar el pago y así evitar estar en contacto con el dinero.

En caso de utilizar dinero en efectivo asegúrate de desinfectarlo y/o lavarte las manos después de tener contacto con este.

MEDIDAS DE HIGIENE

Lavarse adecuadamente las manos antes y después de ir al supermercado o a cualquier otro lugar, o al estar en contacto con alguna superficie o articulo.

Además, no olvides usar cubrebocas cubriendo barbilla, boca y nariz; al igual de careta.

DISTANCIA

Recuerda tomar distancia de entre 1 metro y medio o 2 metros. Y si sientes que una persona está demasiado cerca, díselo, sin pena. Es PRIMORDIAL que no tengamos contacto con nadie hasta que todo esto haya pasado.

NO TOQUES TODO A TU PASO

No toques todo tomar un articulo o incluso no combarlo, solo elige observando el articulo y luego toma ese, ara que no tengas contacto con los demás artículos, ya que no te gustaría que alguien más toque lo que vas a comprar.

Evita saturar los supermercados y evita exponerte. No hagas compras de pánico. Evita dejar a los demás sin productos que van a necesitar. Y en todo caso, antes de ir por papel de baño, mejor ve a las frutas, verduras y vitaminas.

EVITA ACCESORIOS

1. Usa sólo la ropa necesaria: evita accesorios como pañoletas, bufandas, mascadas, sacos, trajes, corbatas, chalecos. 2. Sólo emplea prendas que se laven fácilmente y puedas echar directamente a la lavadora. No emplees ropa que requiera tintorería.

2. No emplees accesorios como aretes, collares, joyas, reloj, pulseras, etc…

3. Emplea sólo un par de zapatos que sean impermeables (de preferencia de plástico o algún material que pueda ser rociado frecuentemente con cloro), holgados y de fácil colocación y retiro. No emplees sandalias, zapatos de tacón o de tela.

DESINFECTA LOS ARTÍCULOS

Antes de tocar el carro (un objeto de alta manipulación de muchas personas) limpiar la manilla con las toallas desinfectantes. Luego aplicarse alcohol gel en las manos (frotar en ambas palmas, en los dorsos, en los espacios entre los dedos, yemas de los dedos, en los pulgares, en las uñas y en las muñecas) por entre 20 a 40 segundos.

Todo artículo que ingrese a tu hogar desinféctalo con una toalla húmeda con sanitizante o una solución clorada, ara que así tengas la seguridad de estar a salvo de un artículo contaminado.