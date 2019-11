TIROTEO EN PARTIDO ESCOLAR EN EU DEJA HERIDAS A DOS PERSONAS

Durante un partido de futbol americano en una escuela secundaria de Nueva Jersey, una persona armada del sexo masculino abrió fuego hiriendo a dos personas y provocando un alboroto cuando los espectadores y los jugadores corrieron desesperadamente en busca de refugio, el viernes por la noche.

Un niño fue trasladado por helicóptero a un hospital infantil en Filadelfia con algunas heridas graves, informó el fiscal del condado de Atlantic, Damon Tyner. El otro lesionado es un hombre adulto.

Los videos del incidente muestran a la gente cayendo al suelo, corriendo desde las gradas y saltando por encima de las cercas de cadenas mientras se escuchan disparos.

Se escuchan por lo menos seis balazos en un video de Jersey Sports Zone, que también muestra a los jugadores detenerse a mitad del juego, mirar las gradas y luego girar y correr.

El tiroteo del viernes ocurrió alrededor de las 8:30 p.m. durante el tercer cuarto de un partido de playoff entre los Panthers de Camden y los Greyhounds de Pleasantville.

Las autoridades no identificaron a las víctimas del tiroteo ni dieron a conocer información sobre sus estados de salud, salvo para decir que ambos estaban vivos varias horas después de los disparos.

Nadie había sido arrestado hasta el viernes por la noche, y las autoridades estaban investigando si más de un tirador podría haber estado involucrado.

#BREAKING terrifying moments captured in camera as a gunman unleashed bullets at a high school football game in Pleasantville. At least 2 people reported injured, including a young boy. The game has been suspended @6abc pic.twitter.com/DVPkh302VP

— Christie Ileto (@Christie_Ileto) November 16, 2019