TODAS LAS SERIES Y PELÍCULAS DE DISNEY AHORA ESTARÁN EN AMAZON

Amazon anunció que firmó un acuerdo de licenciatario con Disney de un año, para traer títulos selectos de Disney a Latinoamérica a Prime Video.

La colección incluye a una variedad de éxitos de taquilla como Captain Marvel y Avengers: Endgame de Marvel Studios, los más recientes títulos animados como Ralph Breaks The Internet y Toy Story 4 de Disney y Pixar, así como muchas de sus películas como The Lion King, Aladdin y Mary Poppins Returns, por nombrar algunas.

A partir del 1° de octubre, y continuando a hasta Septiembre del 2020, el acuerdo también traerá una lineación de películas y series que van desde las películas de Pirates of the Caribbean y clásicos de Pixar como The Incredibles y A Bug’s Life, hasta galardonadas y aclamadas series incluyendo a Grey’s Anatomy, American Horror Story y How I Met Your Mother.

“Amazon está comprometida a traer el mejor contenido original y con licencia a sus miembros Prime Video a lo largo de Latinoamérica. La biblioteca de películas y series de Disney son algunos de los títulos más populares alrededor del mundo – nuestros clientes van a amar ver estás historias clásicas y recientes”, dijo Pablo Iacoviello, jefe de contenido para Latinoamérica, Prime Video.

Los títulos de Disney que están incluidos en este acuerdo estarán disponibles para ver en Amazon Prime Video en toda América Latina, al cual se puede acceder a través de apps para Smart TV, dispositivos conectados s internet incluyendo Fire TV, dispositivos móviles y en línea.

Los miembros también pueden descargar películas en dispositivos móviles, para verlas sin conexión a internet y sin costo adicional a su membresía. Prime Video está disponible para miembros Amazon Prime en México y Brasil como beneficio de su membresía.