TODO EL PESO DE LA LEY A QUIEN SE SUME A HUELGA, ADVIERTE AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Campeche aplicará todo el peso de la Ley a los trabajadores que salgan a la huelga en caso de que ésta no se concrete, confirmó el vocero Alejandro Gasca May, señalando que los trabajadores tienen que estar conscientes de su decisión.

“Quienes asistan a la huelga y si no se concreta, hay una parte legal, Eliseo Fernández lo ha dicho, va aplicar toda la ley, el trabajador tiene que estar consciente de su decisión, les estamos dejando las cartas claras en ese sentido”.

El vocero del Ayuntamiento negó que se esté presionando a los trabajadores para no acudir a la huelga, por el contrario acusó al sindicato de querer presionar para que este movimiento estalle.

“El sindicato los ha presionado de que si no van los van a sacar, les hemos dicho que antes de ser sindicalizados son trabajadores del Ayuntamiento, no se les va expulsar, pueden seguir con su plaza con las prestaciones de un trabajador o si quieren hay otro sindicato al que pueden irse”.

Alejandro Gasca May aseguró que aunque se lleve a cabo la huelga el Ayuntamiento sigue funcionando, “confiamos en que no se va a concretar, hay un determinado número de trabajadores con los que se tiene que cumplir y creemos en que no se cumplirá, como Ayuntamiento confiamos que el trabajador no va ir”.