TODOS LOS DE HAITÍ TIENEN SIDA: TRUMP

La Casa Blanca rechazó el reporte sobre que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre inmies de una manera desdeñosa y degradante durante una reunión en junio con altos funcionarios de su gobierno.

El desmentido fue en respuesta al reporte del diario The New York Times, que escribió que, de acuerdo con dos funcionarios no identificados, Trump dijo durante una reunión en junio que las personas que llegan desde Haití “todas tienen sida”, que inmies nigerianos recién llegados nunca “volverían a sus chozas” en África y que Afganistán es un paraíso terrorista.

El Times, que basa su relato en el testimonio de seis asistentes al encuentro, cuenta que Trump estaba enfadado por el contenido de un informe que su asesor Stephen Miller, conocido por sus ideas antiinmigrantes, le había facilitado. En él, se encontraban los datos de los inmigrantes que habían recibido visas en 2017. El presidente leyó parte de su contenido en voz alta, refiriéndose a los 2,500 afganos, a los 15,000 haitianos y a los 40,000 de Nigeria con permiso para entrar en Estados Unidos en esos términos.

Entre las presentes en este encuentro, según The New York Times, se encontraban el Secretario de Estado Rex Tillerson, el entonces Secretario de Seguridad Nacional John Kelly y otros altos funcionarios, incluido el propio Miller.

De acuerdo con la cadena de noticias CNN, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, emitió un comunicado criticando al periódico y negando que Trump hiciera esos comentarios.