Tormentas tropicales son de gran ayuda para los productores, aseguran

No debemos tener miedo a la posible presencia de alguna tormenta tropical en el mar Caribe porque cuando entran a nuestra entidad vienen disminuidas y lo que dejan son lluvias y en esta ocasión permitirán alimentar el manto freático y recuperar aguadas, con lo que se beneficia la flora y fauna de la entidad, aseguró Carlos Baqueiro Cáceres, ex presidente de la Unión Nacional de Maiceros en Campeche.

Indicó que las inundaciones en Hopelchén y Calakmul por la tormenta tropical “Cristóbal”, dañaron zonas sembradas, dejando pérdidas.

-Antes de su paso teníamos una sequía intensa, se logró sembrar y con las lluvias hubo pérdidas; hoy tenemos nuevamente sequía. No debemos temer a las tormentas tropicales porque traen agua y puede haber afectaciones pero los beneficios son mayores a las que pudiesen haber… no olvidemos que durante muchos años no ha habido lluvias constantes y los mantos freáticos han disminuido.

-Todas estas tormentas y huracanes hay que ver el lado positivo por la cantidad de agua que traen y recordar también que en zonas como Calakmul, fue necesario que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tuvo que poner bebederos luego de que en zonas urbanas y semiurbanas se vieron jaguares, tapires, en busca de agua.

-Con estos fenómenos se recargan los mantos freáticos, se llenan las aguadas y son de gran ayuda. Hay que seguir las indicaciones de las autoridades de protección civil; de inicio son benéficas, hay que ver la intensidad que traerán y los daños se pueden resarcir de alguna u otra manera, pero son de gran beneficio.