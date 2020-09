Tortilleros demandarán al Ayuntamiento por no cumplir con obligaciones

Ante el caso omiso por parte del Ayuntamiento de Campeche a la solicitud de los industriales de la masa y la tortilla de modificar el Reglamento y atender el problema de los moto-tortilleros, la próxima semana se podría presentar una demanda en contra de la Comuna, informó Javier González Baqueiro, presidente de la Cámara de la Industria de la Masa y la Tortilla.

-Se ha pedido atender este problema y no lo hacen por lo que se incurre en omisión en el cumplimiento de sus facultades; no hay una respuesta favorable, no estamos pidiendo nada del otro mundo, nada que no se pueda hacer y no esté escrito porque siempre ha habido un Reglamento –afirmó.

Recordó en el 2006 se reformó y actualizó y eso debe definir los lineamientos para abrir alguna tortillería, no veo el diálogo y la tolerancia y dándole el beneficio de la duda a las autoridades, han pasado estos años y no funciona.

-Vamos a proceder conforme a Derecho para que nos expliquen por qué razón no se aplica. Ya pedimos audiencia; hay oficios donde se les recuerda hace diez días y no hay respuesta de la secretaria del Ayuntamiento pues somos 120, 130 tortillerías que no tenemos respaldo, y aunque el Alcalde Eliseo Fernández quiso solucionar, se hizo una minuta y se benefició a moto tortilleros y a 20 más que venden en la vía pública, o en tiendas y que se acabaría y no ha pasado nada.

Recordó comenzó a mediados de marzo y muchas tiendas dejaron de vender, pero luego con la pandemia, se agudizó esta situación afectando a 130 industriales, por lo que la demanda se hará en contra del Ayuntamiento, no del alcalde pues el que debe responder es la institución.

-Si la próxima semana no tenemos respuesta, tomaremos medidas legales y ver si solucionan esta situación.