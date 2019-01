TRABAJADORES ACUSAN QUE GENTE DE ELISEO LOS LLAMÓ LACRAS

Trabajadores del área de bacheo del Ayuntamiento de Campeche se manifestaron en contra del encargado Carlos Martínez Ordóñez, a quien el equipo de Eliseo Fernández Montufar dispuso en el puesto hace apenas tres días y según el personal, les ha condicionado los días económicos, además de tratarlos con insultos.

El delegado sindical de bacheo, José Uchín Cu, acusó que en esta área prevalece el hostigamiento a la base de trabajadores desde la llegada del nuevo encargado, y no obstante de ello, los representantes del edil panista giraron un oficio mal redactado en el que pretenden poner a disposición al analista César Borges Manrrero, quien se ha desempeñado en este cargo por 19 años.

“Es un trabajador de 19 años de servicio con cargo de analista, lo quieren cambiar y ponerlo a hacer otros trabajos que no corresponden, es injusto este trato, nosotros nos regimos con las condiciones generales de trabajo del Ayuntamiento, y quieren pasarse por alto esto, además el señor Carlos Martínez se refiere a los trabajadores llamándolos lacra, no puede ser posible que a los trabajadores los traten como si fuesen un objeto, por eso pedimos que él ya no esté acá”, manifestó el delegado sindical.

Por su parte, el líder sindical Manuel Bonilla Carrillo, enfrentó al encargado Carlos Martínez, exigiendo que se dirija con respeto a los trabajadores, mientras el representante del equipo del alcalde, negó rotundamente haberse referido con insultos a los agremiados.

“Seguimos con el maltrato, la prepotencia, la altanería por parte de los trabajadores del alcalde, por eso están pidiendo la destitución de esta persona, y mientras el presidente municipal se encuentra de viaje fuera del país, no existe gente competente que se pueda presentar y darle solución a las exigencias de esta área”, subrayó Manuel Bonilla.