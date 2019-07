TRABAJADORES DE GASERA DENUNCIAN ACOSO LABORAL

Un total de 25 trabajadores de una gasera instalada en la ciudad capital, se sumaron a un paro de labores acusando acoso laboral por parte de sus superiores, señalando que se les realizan además cobros por daños a cilindros de hasta 520 pesos, cuando afirman que no es su responsabilidad, y muchas veces ya salen dañados de la planta.

“Queremos denunciar acoso laboral, además nos están cobrando lo defectos de los cilindro y válvulas, quieren que los paguemos, es una licenciada la que nos está presionando a todos los trabajadores, a los de reparto que todo nos lo quiere cobrar, nuestra inconformidad es con ella, queremos que la destituyan, se llama Beatriz Ortega”.

Explicaron que un cilindro no puede permanecer mucho tiempo y ellos tienen que ver la manera de cambiarlo cuando está dañado, “y la empresa ya no quiere proveer esos gastos, que es lo que a nosotros nos están cobrando y por eso a veces ya no levantamos los tanques a los clientes y no porque no queramos hacerlo, sino porque la empresa nos corta las manos para hacerlo”.

Los afectados advirtieron que no saldrán a laborar hasta que se les dé una solución, aunque comentaron que el gerente general no se encuentra en Campeche sino en Ciudad Juárez, aun así, permanecerán en la lucha buscando que mejoren sus condiciones de trabajo.