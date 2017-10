TRABAJO MATA GRILLA, LAS OBRAS SE CONCLUIRÁN: MORENO CÁRDENAS

Luego de señalar que “trabajo mata grilla”, y que las obras que se han anunciado y están en marcha, se van a terminar y entregar a los campechanos, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, puntualizó se cumplirá con la normatividad en materia ecológica, para luego señalar que “ya basta de la política “del cangrejo” de los campechanos, pues señaló ha sido la causa por la que el Estado de Campeche no ha avanzado muchos años en materia de infraestructura.

En entrevista, al concluir la ceremonia conmemorativa por el Día del Médico y Reconocimiento al “Mérito Médico 2017”, el Gobernador se refirió a los señalamientos por la construcción de la avenida costera y el retiro de los árboles que hay en la zona para la realización de la obra, de unos 5 kilómetros de longitud, así como a la construcción del Distribuidor Vial, que busca descongestionar un importante sector de la ciudad.

-Estamos en el respeto ecológico, pero ya basta de la política “del cangrejo” de los campechanos. Hay que ayudarnos, hay que apostarle a nuestro Estado, que se transforme, que avance; todos aquellos, no que no respetemos la ley, pero todos aquellos que están en contra del desarrollo de Campeche, que nada más busca cómo no y no cómo sí, simplemente por eso el Estado no ha avanzado muchos años en materia de infraestructura –subrayó.

-Hoy lo que queremos es trabajar siempre en equipo, proponer lo que más le conviene a nuestro Estado –manifestó y se dijo respetuoso de la visión que se tiene, pero consideró no es correcta pues todas las obras comprometidas en su administración están en curso, se trabaja y se avanza. Aseguró que a finales del próximo culminarán las obras fundamentales que serán para el servicio de los campechanos.

Por otra parte, sobre los encharcamientos en algunos municipios e inundaciones, Moreno Cárdenas señaló hay reuniones claras entre las Secretarías de Gobierno, la de Protección Civil y la de Obras Públicas, permanentes y añadió se trabaja en la atención de la salud que es lo principal, y se aplican campañas de prevención y se atiende la demanda ciudadana en este sector.

Anunció la construcción de una Unidad Clínica para dar atención cercana en Xpujil y añadió ya se gestionan los acuerdos y los documentos para integrar el expediente para el nuevo hospital del ISSSTE.

Finalmente, sobre la renuncia del titular de la Fepade, apuntó que se debe dar un cumplimiento irrestricto a la ley y a nuestra norma.