TRABAJOS LEGISLATIVOS NO SE DETIENEN: MÉNDEZ LANZ

Los trabajos que debe realizar la Mesa Directiva para el segundo periodo ordinario de sesiones, no se detienen, no se obstaculizan, reiteró el presidente de la Junta de Gobierno y Administración de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, ante la negativa del legislador panista Merck Estrada Mendoza de aceptar la responsabilidad de fungir como segundo vicepresidente, rechazo que aún no ha hecho oficial ante ese cuerpo colegiado, al tiempo que afirmó comienzan a darse los acuerdos importantes entre todas las fuerzas políticas representadas.

En conferencia de prensa al concluir el cierre de los trabajos del primer periodo de receso por la Diputación Permanente, Méndez Lanz señaló que hasta ese momento –poco antes de las 13:00 horas-, no habían recibido documento alguno que expresara directamente el rechazo del legislador panista.

-Lo que importa aquí, quiero dejarlo muy claro, es que la Mesa Directiva que se aprobó el día de ayer debe de continuar con sus trabajos, y nada debe de obstaculizar que esto siga dándose como ha sido hasta el momento, con mucho respeto, con profesionalismo, y que vayan saliendo y desahogándose todos los puntos a través iniciativas, exhortos, lo que pueda en un momento ser aprobado por sus compañeros legisladores, para que se vaya informando y que se vaya trabajando, en los ejes fundamentales, sustantivos, de un diputado –puntualizó.

Agregó esperarán el desenlace ese tema por parte de los integrantes de la bancada panista, al tiempo que enfatizó el mensaje a la ciudadanía es que los trabajos del Poder Legislativo no se detienen por ninguna razón.

-Así sea que por algún integrante no desee participar en un momento dado, en relación al tema, pero tendrá que notificarlo; lo que importa es eso, debemos de seguir trabajando todos, con responsabilidad, para eso se nos eligió para estar presentes y estar siempre atentos a las solicitudes, a las Comisiones, a lo que la ciudadanía nos esté mandando –manifestó.

Más adelante, sobre la renuncia del diputado Luis García Hernández, a su militancia perredista, señaló es un tema que compete a ese instituto político y que como legislador seguirá recibiendo el mismo trato que los demás integrantes de ese cuerpo colegiado.

Por último, apuntó la Mesa Directiva se eligió con el consenso de toda las fuerzas políticas representadas en la LXIII Legislatura, y consideró siempre habrá situaciones novedosas que sobre la marcha se corregirán al tiempo que ponderó empiezan a darse los acuerdos importantes entre todos y con un desempeño profesional.

-La Mesa Directiva que se eligió con el consenso de todos los compañeros lleva precisamente ese punto donde hay coincidencias, donde tenemos afinidades, donde todos tenemos un fin común, que es trabajar.