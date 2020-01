Transportistas piden a gobierno avalar alza al pasaje: de 7 a 9 pesos

Incremento de 7 a 9 y de 4 a 7 pesos, en las tarifas a adultos y niños, respectivamente es la petición que hace las 12 empresas que brindan el servicio de trasporte público en la ciudad capital, quienes este lunes paralizaron casi la tercera parte de las 300 unidades con que cuentan y que advirtieron seguirán así si no hay una respuesta positiva o bien la entrega de un subsidio mensual por unidad de 15 mil pesos.

En entrevistas por separado, Enrique Uribe García Wilberth Reyes y Emilio Mex Cab, presidentes de las empresas Murallas de Campeche, Alianza Moderna y Castamay, respectivamente, señalaron lo anterior, al tiempo que afirmaron la mayor parte de las que están prácticamente en quiebra.

Wilberth Reyes advirtió que las unidades no son seguras para brindar el servicio, y no se les brinda el mantenimiento correcto porque no tienen recursos para ello, problema que la ciudadanía desconoce de manera “ingenua”, situación que dijo no es criminal, y que el aumento a las tarifas permitirá hacer trabajos de reparación y mantenimiento.

Indicaron son seis años que no se autoriza un aumento a las tarifas, que la Ley prevé cada dos años aumente un peso, y no se ha hecho.

Señalaron la petición es aumentar dos pesos a la tarifa de adultos y pasar de 7 a 9 pesos; en el caso de niños, estudiantes y adultos mayores, piden se incremente en tres pesos por lo que de 4 pasaría a 7 pesos, que en su opinión no es oneroso para la economía de los campechanos.

Señalaron que otra opción que plantearon al Gobierno del Estado es autorizar un subsidio de 15 mil pesos mensuales por unidad a cada Cooperativa y comentaron que las “proyecciones” planteadas por las autoridades no resuelven el problema, porque se trata de instalar alcancías electrónicas, y el usuario pagaría con tarjeta.

Advirtiendo las 87 unidades que no brindaron servicio este lunes seguirá en el mismo lugar hasta obtener una respuesta favorable del Gobierno del Estado.