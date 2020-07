Tras realizar ensayos, anuncian que la dexametasona puede salvar vidas

Luego de completar un ensayo realizado en Reino Unido sobre la dexametasona, se confirmó sus beneficios para salvar vidas de pacientes con COVID-19 intubados, aunque advierten que puede causar daño si se administra de manera anticipada.

Dos mil 104 pacientes hospitalizados recibieron dosis diarias de seis miligramos de dexametasona hasta por 10 días, mientras que otros 4,321 recibieron el tratamiento habitual, comparando las tasas de mortalidad después de 28 días.

Entre los pacientes con respiradores, el índice de muertes fue de 29.3% en quienes tomaron dexametasona, contra 41,4% en los no lo hicieron, según el estudio publicado en el New England Journal of Medicine.

La dexametasona fue adoptada en Reino Unido el 16 de junio, día en que se anunciaron los resultados iniciales de la investigación y también es recomendada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.