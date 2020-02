Tremendo susto se lleva Ingrid Martz

Impactan el auto de la actriz Ingrid Martz en el Periférico de la Ciudad de México. Fue porque el conductor iba distraído con el celular, reveló la afectada a través de las redes sociales.

“Les cuento, estoy aquí con mi pequeña Martina esperando a que lleguen los de la aseguradora porque me chocaron”, inició su mensaje.

“Estaba en Periférico parada, con muchísimo tráfico, nada extraño en esta ciudad y pues el hombre que venía atrás de mí, venía distraído, lo veía por el retrovisor cómo es que estaba distraído y no frenaba, no frenaba y no frenaba, hasta que me pegó y aquí estamos”, contó la actriz.

Por fortuna, todo quedó en un susto y anunció que tanto ella como si hija se encontraban bien.

“Gracias a Dios, Martina y yo estamos bien, pero se los digo, pudo haber sido mucho más fuerte. Si él hubiera venido a más velocidad no sé qué hubiera pasado, pero gracias a Dios no sucedió”, añadió.