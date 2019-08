TROPAS CHINAS AVANZAN HACIA HONG KONG, DENUNCIA TRUMP

En medio de la escalada de la crisis que vive Hong Kong a causa de las protestas antigubernamentales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció hoy que el gobierno chino está movilizando tropas en la frontera entre China continental y la región semiautónoma.

“Nuestros servicios de inteligencia han informado que el gobierno chino está movilizando tropas en la frontera con Hong Kong. Todos deberían estar en calma y a salvo”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Desde hace dos días, miles de manifestantes han tomado el aeropuerto de Hong Kong, uno de los más activos del mundo, en reclamo de mejoras democráticas, provocando la cancelación de todos los vuelos.

La situación ha elevado al máximo las tensiones en la excolonia británica, que atraviesa su crisis política más grave desde que pasó a control de China en 1997.

Millones de personas salieron a las calles a principios de junio en rechazo a un proyecto de ley que autorizaba las extradiciones a China, en manifestaciones que derivaron luego en reinvidicaciones por el retroceso de las libertades y la injerencia china.

Ante el agravamiento de las masivas protestas, China ha aumentado su amenaza de intervención, reavivando los fantasmas de la masacre de Tiananmen.

La prensa oficial china difundió hoy videos en los que supuestamente se veían tanques blindados de tropas dirigiéndose hacia Shenzhen, metrópolis a las puertas de Hong Kong.

A su vez, periodistas independientes y corresponsales de medios internacionales han difundido imágenes similares en sus cuentas de redes sociales.

Poco antes de publicar su tuit, Trump había dicho a la prensa estadunidense que esperaba que nadie sea “asesinado” en Hong Kong.

🚨BREAKING: as protestors disrupt flights at #HongKong’s airport for a second day in a row causing cancellation of ALL check-ins, #China is amassing military troops just across the border from Hong Kong.😳

pic.twitter.com/7cXAdKYwmS

— Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) August 13, 2019