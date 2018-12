TRUMP FELICITA A AMLO Y ANTICIPA BUENAS RELACIONES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó hoy a Andrés Manuel López Obrador por su reciente investidura como presidente de México, y anticipó que trabajarán bien juntos.

En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, Trump también destacó la amplia victoria de López Obrador en las elecciones presidenciales.

Felicitaciones al recientemente investido presidente de México @lopezobrador_ (Andrés Manuel López Obrador). Él consiguió una tremenda victoria política con el gran apoyo del pueblo mexicano. Trabajaremos muy bien juntos en los años que vienen”, escribió el mandatario estadunidense.

Es el primer mensaje que Trump le dedica a López Obrador desde su toma de posesión el pasado 1 de diciembre, en la que el mandatario norteamericano envió a una comitiva encabezada por el vicepresidente Mike Pence y su hija y asesora, Ivanka Trump.

Congratulations to newly inaugurated Mexican President @lopezobrador_. He had a tremendous political victory with the great support of the Mexican People. We will work well together for many years to come!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018