TRUMP PIDIÓ A PEÑA NIETO EVITAR DECIR QUE MÉXICO NO PAGARÁ MURO

El presidente Donald Trump le pidió a Enrique Peña Nieto evitar decir que México no pagará por el muro fronterizo, de acuerdo con la transcripción que The Washington Post reveló sobre la llamada telefónica que ambos sostuvieron el 27 de enero.

En la llamada que se extendió durante 13 minutos, Peña Nieto le externó al republicano que México no pagará el muro que planea edificar en la frontera.

Reconozco que cada gobierno tiene derecho a proteger sus fronteras como considere necesario y conveniente. Pero mi posición ha sido y continuará muy firme diciendo que México no pagará por ese muro, le dijo Peña Nieto al estadounidense.

Trump, quien en ese momento tenía una semana de haber llegado a la Casa Blanca, le respondió que evitara decirle eso a la prensa.

Pero no puede decirle eso a la prensa. La prensa va a ir con eso y yo no puedo vivir con eso. Usted no puede decirle eso a la prensa, porque yo no negociaré bajo esas circunstancias, respondió el magnate.

El mexicano le dijo que entendía el punto crítico que la situación constituye para él y para su país, por lo que le pidió que le permitiera buscar una forma creativa de sortear este obstáculo.