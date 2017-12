UBER SE DESLINDA DE DAÑO O PELIGRO AL ABORDAR SUS UNIDADES

La actualización legal de Uber debería preocupar a todo usuario ya que la aplicación no se hará responsable de daños indirectos, incidentales, especiales o lesión personal

El miércoles 13 de diciembre, a los usuarios de Uber le debió llegar un correo con la actualización legal de la aplicación en la cual informa que hizo cambios en sus términos y condiciones en México.

En el punto 5 es donde empezamos a preocuparnos debido a la limitación de responsabilidad, en este punto la plataforma señala:

“Uber no hace declaración ni presta garantía alguna relativa a la fiabilidad, puntualidad, calidad, idoneidad o disponibilidad de los servicios o cualquiera de los servicios o bienes solicitados a través del uso de los servicios, o que los servicios no serán interrumpidos o estarán libres de errores. Uber no garantiza la calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los terceros proveedores. Usted acuerda que todo riesgo derivado de su uso de los servicios y cualquier servicio o bien solicitado en relación con aquellos será únicamente suyo, en la máxima medida permitida por la ley aplicable”.

De esta forma, Uber se deslinda del servicio que recibas cada vez que abordes una unidad, así como de lo que pueda pasarte; además, explica que no se hará responsable de “daños indirectos, incidentales, especiales, ejemplares, punitivos o emergentes, incluidos el lucro cesante, la pérdida de datos, la lesión personal o el daño a la propiedad, ni de perjuicios relativos, o en relación con, o de otro modo derivados de cualquier uso de los servicios, incluso aunque Uber haya sido advertido de la posibilidad de dichos daños”.

Además, la plataforma se protege ante cualquier acción legal que los usuarios quieran emprender por incidentes o daños mientras usas este servicio.

“Usted acuerda mantener indemnes y responder frente a Uber y sus consejeros, directores, empleados y agentes por cualquier reclamación, demanda, pérdida, responsabilidad y gasto (incluidos los honorarios de abogados)”.

Uber aclaró que dichas condiciones se estipularon desde 2016.