“UN JUEGO” DEL GOBIERNO FEDERAL EXIGENCIAS PARA PAGAR MAÍZ

Claudia Muñoz Huicab, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de México (CNC) en Campeche calificó de “un juego” el que se presenta a los productores del país, pues se les oferta un precio para el maíz superior a los cinco mil pesos pero se les exige un porcentaje de humedad mucho menor que reduciría el tonelaje y con ello, los ingresos.

-Si no presentamos esa humedad, no nos van a pagar el precio y quedamos en los mismo. Para ello debe haber recursos para asistencia técnica, contar con el apoyo de los extensionistas que nos quitó la actual administración federal y contar con capacitación para seguir produciendo.

-Es una buena oferta pero muchos no lo van a lograr; reducir la humedad requiere tecnología y no la hay pues nuestra región es zona de fuertes precipitaciones, de mucha humedad y no contamos con técnicas para cumplir con sus exigencias, y esto es un juego que afecta al campesino.

-El secado requiere tecnología. En Campeche siempre hemos tenido buena producción en nuestra entidad, pero con menos humedad, será menos el tonelaje que tengan los maiceros y sus ingresos no serán los que se dicen.

-Trabajamos la milpa, trabajamos el mecanizado y sabemos es buena cosecha pero a la hora, nos va a hacer como a la miel, que no la quisieron y eso será un duro golpe para la economía familiar, tener para comprar la semilla que se requiere por lo que el cierre de año será muy difícil pues se suma la reducción al presupuesto al campo –concluyó.