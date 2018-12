UN MATRIMONIO NO ES PARA ESTAR JUNTOS PARA SIEMPRE: JENNIFER ANISTON

El éxito de un matrimonio no significa estar juntos para siempre, señaló Jennifer Aniston al hablar con la revista Elle sobre sus matrimonios con Brad Pitt y Justin Theroux y lo que representaron para ella.

“Mis matrimonios han sido muy exitosos, en opinión personal. Y cuando llegaron a su fin, fue una elección que tomamos porque elegimos ser felices, y a veces la felicidad ya no existe dentro de ese arreglo”, comentó la intérprete.

“Claro, hubo baches y no todos los momentos se sintieron fantásticos, obviamente; pero al final, esta es nuestra única vida y no me quedaría en una situación por miedo, miedo a estar sola, miedo a no poder sobrevivir, mantener un matrimonio basada en el miedo es como si estuvieras haciendo un mal servicio a tu vida”.

Jennifer Aniston y Justin Theroux se separaron en febrero, después de dos años y medio de matrimonio y siete años como pareja. La actriz estuvo casada con Pitt desde 2000 hasta 2005.