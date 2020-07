Una cena con CR7, consejo de Hugo a Jiménez para fichar con Juventus

La mejor forma para que Raúl Jiménez sea una opción para la Juventus es invitar a cenar a la figura del equipo de Turín, Cristiano Ronaldo, aseguró el siempre polémico ex delantero mexicano, Hugo Sánchez.

El cinco veces ganador del “Pichichi” dijo que Raúl Jiménez tiene que convencer fuera de la cancha al delantero de 35 años, quien ha sido el jugador más destacado del equipo en las últimas dos temporadas.

“Tendría que llamarle por teléfono o invitarle una cenita para convencerlo y pedirle que le dé la bendición y decirle que fuera su ‘cuate’ y si me aceptas voy, si no me evito el viaje y quedarme en Inglaterra”, expuso el ex goleador del Real Madrid.

El seleccionado mexicano de 28 años se ha convertido en el mejor delantero del Wolverhampton en las últimas dos campañas, situación que ha despertado el interés de diversos equipos en la Premier League.

El ariete mexicano ha sido puesto en la órbita del Manchester United, donde podría ser opción, especialmente por la ventaja que tiene de conocer la Premier League, y también entra en el radar de la Juventus.

En el presente año futbolístico 2019-2020 Raúl Jiménez ha alcanzado su mejor temporada en el Viejo Continente al marcar 26 tantos y sumar nueve asistencias a gol.