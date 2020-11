Urgente contar con una Ley de Movilidad en el estado: Nordhausen

Las zonas urbanas del país y en el caso de nuestra entidad. Carmen y Campeche, entre otras ciudades, requieren de una urgente regulación en materia de movilidad por problemas que se han venido suscitando y no son nuevos, y que tienen que ver transporte público, reglas con las que respetan o no a los transeúntes, la ciclopistas pues estamos avanzando hacia una sociedad que requiere mayor movilidad y no estar tanto tiempo arriba de un vehículo, señaló el diputado Jorge Nordhausen Carrizales.

-Es necesaria un Ley de Movilidad y vamos a esperar nos manden el documento para ver qué es lo más conveniente para Campeche y tener mayor detalle.

-Es necesario un ordenamiento de esta naturaleza y en el caso de Ciudad del Carmen, hay que invertirle mucho en el tema de la regulación del transporte público, en ciclopistas pues urgen y la gente que anda en motocicleta se pueda movilizar con mayor seguridad, así como el tema de las plataformas digitales porque somos una economía petrolizada y hay gente de todo México y el mundo y no pueden acceder a una plataforma digital.