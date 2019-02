URGENTE, REUNIÓN DE INDUSTRIALES CON LA CONAPESCA: ROMELLÓN

Luego de lamentar la cancelación de la visita del Comisionado Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), Raúl Elenes Angulo, para reunirse con industriales pesqueros así como pescadores ribereños, lo que indicó es urgente, Francisco Romellón Pérez, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpes) delegación Campeche, informó son tres puntos fundamentales los que expondrán al funcionario federal.

-Está la apertura de las áreas excluidas a la actividad pesquera y que desde hace dos años el entonces Presidente Enrique Peña Nieto dijo se abrirían, pues está comprobado hay camarón, escama, pero se abrirá por espacios y nos deben precisar cuáles son y su extensión –señaló y añadió su importancia radica en que es biomasa y saber cuánto aumentaría.

Agregó el segundo punto son los precios de los combustibles, que indicó para los industriales pesqueros, el diésel supera los 20 pesos por litro y requieren un costo máximo de ocho pesos, tema del que indicó aunque reciben un pequeño subsidio de cuatro pesos, este año no se ha aplicado y desconocen su se mantendrá.

-La solución sería que le quiten el IVA y el IEPS, y seguir contando con el apoyo de la Conapesca –indicó y añadió el tercer punto tiene que ver con la inspección y vigilancia pues afirmó solo hay tres inspectores cantidad a todas luces insuficiente para realizar esta labor, en la que se requiere al menos cuatro más para cuidar zonas de reproducción.

Son las tres propuestas que pretenden hacer al funcionario federal cuya visita reiteró es urgente se lleve a cabo en los próximos días y confió en que se programe para el próximo lunes, pero apuntó es una problemática difícil de solucionar pues debe consultarlo con la Secretaría de Hacienda.

Por otra parte, sobre la venta ilegal de combustible, Romellón Pérez señaló los industriales pesqueros no adquieren gasolina sino diésel en Campeche o en otras entidades.

-Aquí no tenemos distribuidora de diésel lo adquirimos en Coatzacoaltcos, Carmen, Tuxpan, donde hay distribuidoras y el diésel robado a nosotros no nos llega; es risible… acaban de agarrar barcos con 800 mil litros y una embarcación lleva 30 mil, 40 mil litros. Estos señores llegan con una cantidad absoluta y exportan a los puertos de Nicaragua, Colombia…

-El huachicoleo es en tierra y cantidades muy pequeñas –afirmó y desmintió haya chalanas que se peguen a puerto y de ahí, los pescadores de altura y ribereños aprovechen para comprar.

-El huachicoleo es más bien de gasolina, no de diésel. El diésel se mueve muy poco, solamente para las industrias que están estacionadas en tierra y nosotros, ojalá tuviéramos la oportunidad de comprar ese diésel ¿no?, que ellos sacan por que los ductos no saben qué llevan, pero lo que más explotan es gasolina.

-Te quiero decir que esas cosas son muy riesgosas, eso se trata a balazos y ahí, no creo, prefiero parar los barcos a encontrarme con una situación así; existen algunas situaciones en que pegan algunos barcos a Campeche y que llevan ese petróleo y de vez en cuando te dicen “pégate y te paso 5 mil, 10 mil 15 mil litros y la situación es que es en el muelle, no es en altamar ni nada como agarraron a estos barcos de 800 mil litros, no es para surtir en la zona de Campeche, lo llevan a Nicaragua, a Honduras que tienen escasez de petróleo –concluyó.